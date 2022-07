Plus belle la vie : ce qui vous attend le mardi 19 juillet (résumé et vidéo épisode 4581 en avance)

5 ( 1 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 4581 du mardi 19 juillet en avance – Si vous êtes fan du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » et impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 19 juillet. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







L’incendie fait rage et Luna décide qu’ils doivent passer à travers les flammes avec le camping-car. Les enfants sont terrifiés mais Luna leur assure qu’ils vont s’en sortir. Bastien avance vers le feu….

Baptiste est sur la place, il appelle Justine. Mirta l’interpelle : elle s’inquiète pour Luna, qui ne répond plus. Elle a peur qu’ils soient dans la zone de l’incendie. Mirta fait un malaise, elle a un mauvais pressentiment.







Bastien, Luna et les enfants, traversent les flammes. Ils réussissent à s’en sortir !



Thomas a deux bonnes nouvelles pour Lola : ils partent en vacances une semaine tous les 4. Lola n’est pas emballée, Gabriel est partant. Thomas explique qu’il veut louer une pénichette sur le Canal du Midi.

Lola rêve qu’elle se réveille perchée au dessus d’un arbre, en pleine forêt. Blanche la sort de son rêve, elle lui explique Noé tourne mal. Elle s’inquiète pour lui et lui demande si elle a des nouvelles. Lola le prend mal, elle lui dit qu’elle est lourde et l’envoie balader.

Le moteur du camping car a lâché, Bastien fait sortir tout le monde au plus vite. Ils n’ont pas de réseau et décident de marcher.

Jean-Paul débarque chez Patrick avec Aurore. Patrick reproche cette nouvelle organisation, car en journée les bébés dorment peu. Jean-Paul promet de changer la semaine suivante.

Au bar, Kilian essaie encore de secouer sa soeur. Kilian avoue que les vacances c’était son idée. Lola n’a pas envie de partir avec eux !

Patrick est épuisé, les bébés ne font que pleurer. Il n’arrive pas à les faire arrêter de pleurer jusqu’à ce qu’il leur montre une photo de Léa et Babeth.

Les Castel continuent de marcher mais ne trouvent toujours aucune route. Ils sont épuisés mais aperçoivent un village !

Au commissariat, Jean-Paul n’arrête pas d’être interrompu par Patrick. Pendant ce temps là, Lola pleure et fait une crise d’angoisse. Fin de journée, Patrick ramène les enfants à Jean-Paul avant d’aller bosser. Il est à bout.

Sur la place du Mistral, Kilian aperçoit sa soeur qui s’en va avec un sac. Elle part bivouaquer, Kilian lui déconseille et lui parle des incendies. Il réussit à la convaincre de rester le temps de convaincre Thomas et Gabriel. Elle accepte.

Jean-Paul endort les enfants quand il reçoit un appel de Léa. Il la rassure en expliquant que tout va bien. Pendant ce temps là, les Castel marchent vers le village. Ils entendent des coups de feu ! Le tireur se rapproche…

