Plus belle la vie en avance : Kevin doute de Camille (vidéo PBLV épisode n°4590)

Les choses vont commencer à mal tourner pour Camille la semaine prochaine dans votre série quotidienne marseillaise Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de lundi prochain, Kevin commence à douter sérieusement de Camille…







Kevin vient interroger Ariane au commissariat au sujet de Camille et de sa confrontation avec Jacob.

Ariane refuse lui parler et l’envoie balader. Kevin insiste : il veut savoir si elle pense que Camille était complice de Jacob et si elle savait pour les meurtres. Ariane est convaincue que oui, Camille passe son temps à mentir et à les balader !



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4590 du 1er août 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 19 août 2022

