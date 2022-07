Plus belle la vie : l’épisode déprogrammé ce vendredi 15 juillet

5 ( 3 )

Plus belle la vie PBLV épisode du vendredi 15 juillet 2022 – Votre série quotidienne « Plus belle la vie » ne sera pas diffusée ce vendredi soir sur France 3. En effet, l’épisode du jour est déprogrammé afin de céder la place aux championnats du monde d’athlétisme.







Votre prochain épisode de « Plus belle la vie » sera ainsi diffusé lundi 18 juillet.







Résumé de l’épisode 4580 du 18 juillet

Baptiste et Justine font l’amour sur la plage. Justine demande si Emma ne va pas s’inquiéter mais Baptiste veut rester là toute la nuit. Le lendemain matin, quand il rentre au studio, Emma est furieuse qu’il n’ait pas donné de nouvelles et ils se disputent. Plus tard, Camille tente de remonter le moral de sa sœur concernant César mais Emma l’envoie balader. De leur côté, Les Castel proposent à Sunalee de choisir une nouvelle destination pour les vacances …



Noé est furieux contre Killian et veut aller le confronter, mais Betty le retient. Killian et Thomas proposent à Lola de passer la journée avec eux, mais elle les rembarre. Face à Noé, Killian s’accuse d’avoir cassé le carreau. Thomas et Riva se demandent s’il ne faudrait pas emmener Lola en vacances…

Boher et Patrick tentent de faire garder les bébés par Emilie et Sylvia mais elles ne sont pas dispos. Boher et Patrick ont plus d’un tour dans leur sac et trouvent une solution…

