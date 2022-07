« Tandem » du 26 juillet 2022 : vos épisodes de ce soir sur France 3

5 ( 1 )

« Tandem » vos épisodes du 26 juillet 2022 – C’est encore des rediffusions de votre série « Tandem » qui vous attendent ce mardi soir sur France 3. Au programme, quatre épisodes à la suite, les épisodes 5 et 6 saison 5 suivis des 5 et 6 de la saison 4.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV







« Tandem » du mardi 26 juillet 2022 : les épisodes de ce soir

Saison 5, épisode 5 : Jeux de trône – Lors d’un combat à l’épée, un chevalier s’effondre. Lorsque son heaume est retiré, ce n’est pas un cascadeur comme prévu mais Noémie de Laurentis, la propriétaire du château de Montpitol. Elle organisait des reconstitutions médiévales et c’est son fiancé Philippe Reyes qui devait combattre. Léa et Paul vont chercher à comprendre pourquoi elle était sous l’armure. Ils vont aussi découvrir que la vie de château est bien loin de celle des contes de fées. Le colonel Soler, passionné par le Moyen-Age, va prêter main forte aux enquêteurs.

Saison 5, épisode 6 : Un homme à la mer – Patrick Catala, le président de la station SNSM de Port Camargue, est retrouvé noyé dans le port. Il y a aussi un hématome à l’arrière du crâne de ce sauveteur passionné. Puis Erwan apprend qu’il y a eu plusieurs plaintes contre la station pour des retards d’intervention. Patrick Catala a licencié Jules Gomez, son mécanicien, pour incompétence mais ce dernier a découvert que quelqu’un sabotait son travail. Paul retrouve une lettre sur le bateau de Catala. Il avait pris un aller simple pour le Costa Rica et voulait démissionner.



Saison 4, épisode 5 : Peaux rouges – Léa et Paul se rendent dans la carrière de bauxite de Sadile où le corps de Patricia Raynaud a été trouvé. Les mineurs, qui se considèrent un peu comme des Peaux-Rouges, ne se montrent pas très coopératifs envers les gendarmes. Ces derniers apprennent que la victime était depuis trois mois directrice de la carrière où son père Pierre avait été mineur. Il a disparu mystérieusement il y a dix ans et Patricia venait de découvrir qu’il touchait le RSA à Montpellier. C’est en fait un certain Diogène, un ancien mineur qui se faisait passer pour Pierre, qui en bénéficie.

Saison 4, épisode 6 : Plantes mortelles – Catherine Deleau, 50 ans, directrice de l’institut botanique, a été retrouvée morte dans une chambre froide de l’établissement en possession d’une plante non répertoriée. Igor Mavitch, son bras droit, raconte à Léa et Paul qu’elle avait eu des mots avec Hervé Chastain, le responsable des jardins, la veille de son décès. Elle était aussi experte auprès des tribunaux et avait fait condamner des industriels pollueurs. Curieusement, elle avait trouvé un petit arrangement avec l’un d’entre eux, Daguesseau, en échange d’un poste pour Igor.

Interprètes

Avec Thomas Jeand’Heur (Fred Darbon ), Aliénor Bouvier (Zoé Marvaud), Michel Masiero (Jo Darbon), Claire Morin (Aude Guerin), Laurence Facelina (Gaëlle Darbon), Emmanuel Bonami (Luc Forget), Ruben Pellicer Pagani (Juan Soto), Frédéric Perchet (contremaître), Olivier Faursel (bûcheron 1), Nicolas Dermigny (bûcheron 2), Audrey Le Bihan (Janice Mauriac)

« 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺 » avec Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 et en replay sur France.TV

