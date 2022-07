Un si grand soleil : ce qui vous attend le jeudi 21 juillet (résumé et vidéo épisode 923 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 923 du jeudi 21 juillet en avance – Fan du feuilleton quotidien « Un si grand soleil » et que impatient de savoir ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 21 juillet ! Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Enzo et Aurore ont passé la nuit ensemble. Aurore prépare le petit déjeuner et explique à Enzo que quand elle a pris la fuite, c’était à cause de sa vie compliquée. Mais elle demande à Enzo de rester discret, par rapport à Florent.

Enzo rentre chez lui et retrouve Kira, plus heureux que jamais. Kira comprend qu’il revient de chez Aurore. Enzo lui explique qu’il n’a jamais été aussi heureux ! Il n’a jamais ressenti ça. Mais il demande à Kira de garder ça pour elle.



En prison, Philippe a demandé à voir Florent. Il explique avoir vu son chauffeur se disputer avec un homme espagnol, qui avait l’air menaçant. C’était il y a quelques mois, Florent s’étonne qu’il n’en parle que maintenant.

Camille retrouve Steve, qui lui annonce que l’université de Séoul le veut dès le mois d’août ! Camille trouve que c’est génial mais Steve a peur de la distance entre eux. Il lui demande ce qu’elle pense, elle se contente de l’embrasser et il ne comprend pas.

Manu vient voir Laetitia pour récupérer les affaires de Camille. Elle trouve que sa relation avec une Eve l’a changé en bien. Mais elle le trouve stressé à l’idée que Steve vienne chez lui. Au lycée, Camille confie à Kira qu’elle n’est pas inquiète et qu’elle est même contente que Steve parte à Seoul. Kira ne comprend pas !

Florent parle avec Johanna, il ne sait plus quoi penser de Philippe. Il trouve que son discours sonnait faux.

Manu et Thierry poursuivent leur enquête. Steve va voir son frère en prison, il lui demande son avis pour la Corée. Il est fier de lui et l’encourage à y aller.

Carole jardine avec Gary. Elle lui confie que ça lui fait du bien d’être avec lui et lui fait un bisou sur la joue…

Camille et Steve dînent avec Manu. Ils annoncent la bonne nouvelle de Steve pour l’université de Séoul. Et Camille lui parle du lycée français puisqu’elle compte partir avec lui ! Manu se braque tout de suite, il lui explique qu’elle est mineure et que c’est hors de question qu’elle parte. Camille est remontée et s’en va ! Steve lui assure qu’il ne partira pas sans elle.

Manu parle de la volonté de Camille à Eve. Elle pense que c’est une belle opportunité mais Manu est convaincu que c’est une gamine et qu’elle veut juste être avec Steve.

Enzo vient chercher Aurore à la sortie du travail. Elle lui rappelle qu’ils devaient être discrets et affirme avoir eu une mauvaise journée… Elle a rendez-vous mais lui propose de venir chez elle après. Elle l’embrasse et son regard devient noir dès qu’elle lui tourne le dos !

Aurore retrouve la femme espagnole qui a tiré sur Manu !

Un si grand soleil du 21 juillet, extrait vidéo : Camille veut partir

Suivez « Un si grand soleil », du lundi au vendredi à 20h45 sur France 2.

