Plus belle la vie : ce qui vous attend le jeudi 21 juillet (résumé et vidéo épisode 4583 en avance)

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 4583 du jeudi 21 juillet en avance – Si vous êtes fan du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » et impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 19 juillet. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Baptiste et Justine se démènent pour stopper le départ de feu sur la plage. Emma et Mathis les observent de loin.

Le lendemain à la maison, Mathis est fier de son père. Il ne fait que parler de Justine et Emma le souligne. Elle les a trouvés très proches et en parle à Baptiste, qui est sur la défensive.

Eric reparle à Simon du comportement de son voisin. Ils sont en désaccord.



Kilian propose à Lola d’aller à la salle de sport ensemble mais elle refuse. Elle lui rappelle qu’elle veut partir et qu’il doit en parler à Thomas et Gabriel… Il promet de le faire aujourd’hui.

Baptiste et Justine enquêtent sur le départ de feu. L’adjudant passe les voir mais refusent de les écouter alors qu’ils ont retrouvé un coquillage avec des points de combustion. Il leur donne des tickets de tombola à vendre.

Eric arrive devant le commissariat quand un ancien collègue se fait braquer. Eric arrive et l’assomme, il sort Ariane d’une situation délicate.

Au bar, Kilian parle à Gabriel de sa soeur. Il lui explique qu’elle n’a pas envie de partir en vacances avec eux, elle préfère travailler.

Sur la place, Baptiste essaie de vendre les tickets tandis que Justine se renseigne sur le coquillage. Ils sont convaincus qu’il s’agit d’un piromane. Ils décident d’aller chercher sur d’autres départs de feu.

Kilian parle à Lola de son plan pour qu’elle puisse partir. Ils font croire à Gabriel qu’elle va bosser à Gap dans un refuge pour animaux. Ils donnent une adresse email bidon à Gabriel, qui semble y croire.

Au commissariat, Ariane essaie de convaincre Eric de revenir. Mais il rayonne et est ravi de sa nouvelle vie avec Simon. Ariane veut qu’il l’accompagne à un pot lundi prochain, Eric accepte mais veut qu’elle lui rende un service.

Emma va voir Camille, elle veut parler de César à Kevin. Emma veut porter plainte pour que la police ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Camille interroge Emma au sujet de Baptiste et Justine, mais elle l’envoie balader.

Justine et Baptiste sont sur le lieu d’un autre départ de feu. Baptiste retrouve un nouveau morceau de coquillage !

Gabriel parle à Thomas du projet de Lola. Il explique avoir échangé quelques mails avec la directrice du refuge, qu’il a trouvé très bien. Thomas est contre l’idée.

Ariane vient voir le voisin de Simon. Elle se fait passer pour une inspectrice et exige qu’il règle le problème de l’eau et ça semble fonctionner.

Lola a peur que le plan n’ait pas fonctionné. Elle dit à Kilian qu’il faut absolument qu’elle parte. Elle reçoit un sms de Gabriel qui l’autorise à partir et saute de joie.

Baptiste et Justine continuent de chercher, Justine semble prendre cette histoire particulièrement à coeur.

Plus belle la vie du 21 juillet, extrait vidéo : Baptiste et Justine enquêtent sur le départ de feu

