Un si grand soleil du 1er août : Victor charmé par Hélène (résumé et vidéo épisode 936 en avance)

5 ( 5 )

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 936 du lundi 1er août en avance – Fans du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » et impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend ? Alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 1er août.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 août 2022







Publicité





Hélène rejoint les autres participants de la rando. Victor arrive à son tour et tout le groupe part. Victor et Hélène font connaissance, loin d’imaginer qu’ils connaissent tous les deux Claire… Hélène envoie balader Victor quand il lui demande ce qu’elle fait dans la vie.



Publicité





Florent dit à Clément qu’il veut tout arrêter. Enzo a emmené ses affaires chez Aurore, il ne supporte plus de la savoir avec elle et en danger. Florent veut protéger son fils ! Mais Clément ne veut surtout pas qu’il compromette l’affaire. Il lui rappelle que c’est son petit-fils et qu’il veut lui aussi le protéger. Aurore est sous surveillance 24h/24.

Au commissariat, Manu prend des renseignements sur Rodrego auprès de la police espagnol. Il explique à Alex avoir entendu Aurore en parler la veille. Il compte se renseigner auprès de Carole, qui doit en savoir plus que ce qu’elle croit.

Le flic qui protégeait Carole vient lui rendre visite. Il essaie de la rassurer et Carole le remercie.

A la rando, le guide se blesse en voulant récupérer la gourde de l’une des participantes. Personne n’a de réseau, Hélène explique qu’elle est infirmière.

Au camping, Gary est anéanti. Inès doit expliquer à leur employé que Carole est morte…

Sur les lieux de la rando, le guide explique à tout le monde comment rejoindre la route pour avoir du réseau. Il leur donne sa carte.

Manu vient voir Carole et lui montre des photos de suspect potentiellement liés au trafic de drogue. Carole reconnait quelqu’un ! Elle explique avoir vu Aurore avec ce type un soir où elle revenait récupérer son portable qu’elle avait oublié.

Les deux randonneurs partis rejoindre la route se perdent et se disputent… Pendant ce temps là, le guide souffre et s’impatiente. Le soleil se couche et le couple décide d’abandonner et reprendre le lendemain ! Victor compte faire un feu, il félicite Hélène au passage.

Claire est avec Florent, Enzo rentre récupérer des affaires et faire une lessive. Mais Florent lui explique que ce n’est pas une laverie. Ils se disputent et Enzo repart en claquant la porte.

Clément et Manu donnent les nouvelles infos à Cécile, ils comprennent maintenant pourquoi Verneuil voulait la peau de Carole. Ils préparent un coup de filet avant d’arrêter Aurore.

Victor et Hélène passent la nuit dans la montagne à veiller le guide.

VIDÉO Un si grand soleil, extrait vidéo du 1er août – Victor se rapproche d’Hélène

Suivez « Un si grand soleil », du lundi au vendredi à 20h45 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note