66 minutes : sommaire et reportages du dimanche 31 juillet (vidéos)

66 minutes, sommaire et reportages du 31 juillet 2022 – Comme chaque dimanche après-midi, rendez-vous en ce dimanche 31 juillet dès 17h45 sur M6 pour deux numéros de « 66 minutes grand format » présentés par Xavier de Moulins. On vous propose dès maintenant de découvrir le sommaire et il s’agit de rediffusions !







Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.

Sommaire et extraits vidéos de 66 minutes du dimanche 31 juillet 2022

« Thalasso et spa: tout pour le bien-être »

Situé au Portugal, l’hôtel Six Senses est reconnu pour sa célèbre cure de sommeil. Au cœur des vignobles, cet établissement d’exception vous offre des prestations sur-mesure !



Seattle, l’émeraude des Etats-Unis

Partez à la découverte de Seattle, l’émeraude des Etats-Unis. Xavier de Moulins vous emmène pour une virée entre lacs et montagnes dans un des berceaux de la High Tech, friand de savoir-faire typiquement français.

