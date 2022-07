Demain nous appartient du 13 juillet : Noa a été assassiné ! (résumé + vidéo épisode 1228 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient épisode du mercredi 13 juillet 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1228 de DNA – Noa est mort et ce n’était pas un accident dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ! En effet, la police est au mas et il s’agit encore une fois d’un sabotage…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1228



Réveil difficile chez les Delcourt-Bertrand, qui vont devoir être plus soudés que jamais. La police est présente au mas et Damien annonce à Georges que la mort de Noa n’était pas un accident ! Le câble de la machine a été dénudé, il s’agit d’un sabotage. Alex culpabilise et s’emporte, il faut absolument arrêter celui qui a fait ça !

De son côté, Judith est effondrée. Réveil difficile chez les Delcourt-Bertrand, qui vont devoir être plus soudés que jamais. Le témoignage de Jordan pourrait bouleverser toute l’enquête. Nordine découvre une nouvelle facette de Sophie. Elsa se lance dans une aventure périlleuse.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1228 du 13 juillet 2022

