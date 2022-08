50mn Inside du 20 août : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

5 ( 4 )

50mn Inside du 13 août, sommaire et reportages Nouveau numéro estival 50mn Inside ce samedi sur TF1, en compagnie de Nikos Aliagas.







50mn Inside du 20 août, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

⭐️ En intimité avec Cathy Guetta

La reine de la fête et de la nuit, Cathy Guetta nous a reçus chez elle, à Londres pour nous faire partager son quotidien de femme d’affaires.

À ses côtés sa fille Angie, bientôt 15 ans, qu’elle présente pour la première fois à des caméras.

🎥 La story – Pamela Anderson

Star de la série « Alerte à Malibu », qui réunissait à l’époque plus d’un milliard de téléspectateurs chaque semaine dans le monde, Pamela Anderson a vu sa vie basculer en 1995 suite à la diffusion sur internet d’une vidéo très intime.

Déboires amoureux, carrière en berne, la comédienne a mis des années à se reconstruire.



📸Le portrait – Arnaud Ducret

À 43 ans Arnaud Ducret s’est imposé comme l’une des figures incontournables de la comédie.

✨ En intimité avec France Dubosc

🎶 La story – Au soleil avec Jenifer

Et dans « 50 mn Inside, le Mag » :

🇦🇺Direction Sydney

Cette semaine nous vous emmenons à l’autre bout du monde, direction Sydney.

Une destination longtemps inaccessible, l’Australie ayant fermé ses frontières pendant la pandémie, et que les touristes peuvent à nouveau découvrir.

50mn Inside du 20 août, extrait vidéo

