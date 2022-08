Arthur et Mareva Galanter mariés en secret ! (PHOTO)

5 ( 1 )

L’animateur et producteur de TF1 Arthur est marié à l’ancienne Miss France Mareva Galanter ! En effet, alors que le couple est ensemble depuis plus de 10 ans et qu’ils ont une fille, Manava, âgée de 7 ans, jamais un mariage n’avait été évoqué.







Publicité





Et pourtant, Arthur et Mareva Galanter sont bien mariés puisque la tahitienne a partagé une photo à l’occasion de leur anniversaire de mariage ce mercredi.







Publicité





« Noces de cocotier 🌴 #anniversairedemariage #weedinganniversary » a écrit Mareva Galanter en partageant une photo avec Arthur à Tahiti.

Arthur, 56 ans, a précédemment été marié à Estelle Lefébure, avec qui il a divorcé en 2008.



Publicité





Arthur et Mareva Galanter, le mariage secret

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note