Audiences TV prime 24 août 2022 : « Les traîtres » leader (M6), déception pour Jean-Luc Delarue( TF1), carton de Mongeville (C8)

Notez que la chaîne était leader sur l’ensemble du public mais aussi les cibles dites commerciales avec 31% auprès des femmes de moins 50 ans responsables des achats et 30% sur les moins de 50 ans.

Audiences TV prime 24 août 2022 : flop pour le doc sur Jean-Luc Delarue sur TF1

On retrouve ensuite TF1 et son documentaire évènement « Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà : De succès en excès ». Et alors que l’on s’attendait à un gros succès, seules 1.96 million de personnes ont répondu à l’appel, soit 12.1% de l’ensemble du public.

Surprise en troisième position avec le carton de C8 qui proposait des épisodes en rediffusion de la série Mongeville portée par Francis Perrin. 1.69 million de fidèles et 10.3% de part de marché sur les 4 ans et +. Notez qu’il s’agit d’un record historique pour la diffusion d’un téléfilm en prime sur la TNT.

Suit, mais s’en briller pour autant, France 3 avec une rediffusion de son jeu d’aventures « La carte aux trésors ». Hier soir c’était l’Anjou pour Cyril Féraud et ses candidats. Un numéro vu ou revu par 1.38 million d’aventuriers (pda 8.7%)

Soupe à la grimace pour France 2 avec des épisodes en rediffusion de « La faute à Rousseau ». Les deux premiers se sont contentés de 1.37 million de téléspectateurs soit à peine 8.2% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

