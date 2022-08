Plus belle la vie du 26 août : Baptiste doute de Justine (résumé épisode 4604 en avance)

5 ( 5 )

Plus belle la vie du 26 août spoiler, résumé de l’épisode 4604 en avance – Baptiste commence à douter de Justine demain dans votre épisode de la série marseillaise « Plus belle la vie ». Si vous êtes impatient de savoir ce qui vous attend, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 26 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Plus belle la vie du 26 août, Baptiste se pose des questions sur Justine

Mallard s’effondre et jure qu’il n’a rien fait, il avoue même qu’il est un vieux con et qu’il s’en veut d’avoir autant embêté Simon. Eric comprend que Mallard n’y est pour rien et s’en va. Baptiste remarque que Justine n’arrête pas d’envoyer des messages, elle prétend commander à manger dans un resto. Emma demande à Barbara de garder Mathis le temps de régler une affaire : suivre Justine pour savoir ce qu’elle cache. Justine la conduit jusqu’a chez Olivier, le gourou…

Mirta avoue à Luc qu’elle ne peut résister face à ses sentiments. Luc prend la décision de ne plus se voir. Mais plus tard, il se rend dans la chambre de Mirta, ils s’embrassent et font l’amour. Plus tard, Luc croise le regard du crucifix accroché au mur et il quitte la chambre…

Quelqu’un a saboté la voiture de Riva, ils ne peuvent plus partir au centre. C’est Sunalee qui a fait le coup, elle a compris que Kilian cachait quelque chose…

