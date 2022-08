Demain nous appartient du 19 août : Lizzie saine et sauve (résumé + vidéo épisode 1255 en avance)

5 ( 2 )

Demain nous appartient du 19 août 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1255 de DNA – Lizzie est saine et sauve ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Nordine l’a renversée alors qu’elle ne regardait pas en traversant, il suivant le braqueur clown… Le procureur veut ses sanctions !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : le retour de Sacha (vidéo épisode du 23 août)







Publicité





Demain nous appartient du 19 août – résumé de l’épisode 1255

Lizzie a eu de la chance, elle s’en sort avec un petit bandage. Audrey et Jordan veulent porter plainte contre Nordine ! Mais Damien prend sa défense et leur explique que c’est un bon flic. Lizzie avoue qu’elle a traversé en dehors d’un passage piéton sans regarder et avec son casque dans les oreilles. Elle ne veut pas porter plainte.



Publicité





Mais le procureur réclame une sanction : Martin retire Nordine de l’enquête ! Le geste de Bart pourrait lui coûter cher. Et au grand dam de Victoire, Samuel reprend ses habitudes. Nordine a pris sa décision concernant Sophie : c’est définitivement terminé.

Demain nous appartient du 19 août – vidéo de la première scène

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note