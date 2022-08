Ici tout commence du 19 août : Louis dérape (résumé + vidéo épisode 469)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 19 août, résumé et vidéo extrait de l’épisode 469 – Louis ne va pas bien du tout ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Après sa rupture avec Charlène, Louis est effondré et s’en prendre encore une fois à sa mère, qui essaie de le réconforter… Et il va déraper !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 19 août – résumé de l’épisode 469

Louis ne va pas bien. Claire essaie de le réconforter alors qu’il lui annonce sa rupture avec Charlène. Claire pense qu’il aurait du lui laisser plus de temps… Louis envoie balader sa mère et lui reproche de ne pas avoir convaincu Constance de ne rien dire.



Pendant ce temps, Charlène souffre elle aussi. Mais Louis va déraper en embrassant Jasmine ! Et en cuisine, Enzo est contraint de garder les pieds sur terre. Entre Jasmine et Axel, le bateau tangue.

Ici tout commence du 19 août – vidéo première scène

