Fort Boyard du 20 août : ce soir l’équipe de Vaimalama Chaves et Moussa Niangane (VIDEO)

5 ( 1 )

Fort Boyard du 20 août 2022 Encore un samedi soir à passer en compagnie d’Olivier Minne, qui vous donne rendez-vous à 21h10 sur France 2 pour le huitième numéro de la saison 2022 de Fort Boyard. L’équipe est composée aujourd’hui de Messmer, Vaimalama Chaves, Moussa Niangane, Caroline Margeridon, Philippe Caverivière, et Edgar-Yves Monnou.







Publicité





A suivre également en streaming et en replay gratuit sur France TV.







Publicité





Ils joueront pour l’association laVita.

Le dispositif laVita apporte un soutien psychologique aux mineurs, adolescents et jeunes adultes âgés de 13 à 25 ans, depuis 2017.

Cette aide est innovante, parce qu’immédiate et gratuite. Le dispositif laVita offre un accompagnement psychologique gratuit dans le cadre de 16 consultations vers un psychologue ou un psychiatre de proximité, selon l’orientation demandée par les professionnels proches du jeune.



Publicité





L’orienteur peut être médecin généraliste, conseiller d’orientation, éducateur, travailleur social, enseignant, infirmière, assistante sociale ou médecin scolaire, ou une association d’écoute spécialisée… À ce jour, plus de 500 jeunes ont été suivis par le réseau des praticiens de l’association laVita.

Fort Boyard du 20 août, rappel présentation de la saison 2022 et l’atout du jour

Pour cette 33e saison, le Père Fouras compte bien compliquer la tâche des candidats célébrités :

Cette année, le Père Fouras a décidé d’utiliser des armes secrètes jusqu’alors inexploitées.

9 atouts, symbolisés par des cartes, représentant chacun une stratégie différente pour les 9 émissions. Ils viendront twister et modifier certaines épreuves pour pimenter encore plus l’aventure des candidats.

Ces atouts sont la promesse d’une émission différente chaque semaine grâce à des règles spécifiques.

Pour cette émission, le Père Fouras va jouer l’atout « Les Choix cornéliens ».

Aux commandes de l’émission, Olivier Minne sera toujours présent pour accompagner les équipes dans la recherche des clés et des indices.

Le Père Fouras pourra également compter sur son armée de redoutables personnages pour l’aider à protéger son trésor : Passe-Partout et Passe-Muraille, le shérif Willy Rovelli, Blanche, Rouge, la famille Boo.

Le Père Fouras n’a pas oublié de réserver d’autres surprises à nos candidats pour ajouter un peu plus de challenges et les pousser à toujours plus se dépasser.

Fort Boyard du 20 août : bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre émission de ce soir.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note