« Pékin Express : duos de choc » : quel binôme a été éliminé lors de la demi-finale ? (+ replay 3 août)

« Pékin Express : duos de choc » résumé de la demi-finale du mercredi 3 août 2022 – C’est ce soir qu’était diffusé la demi-finale de « Pékin Express : duos de choc ». A la clé ce soir, se qualifier pour la grande finale de cette saison de Pékin Express !







Pour la demi-finale de l’aventure, les binômes devaient disputer trois courses, à l’issues desquelles les premiers remporteront une amulette, et les derniers une enveloppe noire.







Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin ne sont jamais arrivés derniers lors des trois courses de ce soir et sont qualifiés pour la grande finale.

Ça se jouait donc entre Valérie et Karine, et Inès et Anaïs. Valérie et Karine ont d’abord ouvert l’enveloppe de la dernière course. Elle était non-éliminatoire ! Inès et Anaïs, troisièmes lors de la deuxième course, devaient ensuite ouvrir leur enveloppe. Verdict : elle était non-éliminatoire.



C’est donc Valérie Trierweiler et son amie Karine, arrivées dernières de la première course de la soirée, qui sont éliminées aux portes de la finale à cause de la toute première enveloppe noire de la soirée.

La semaine prochaine, Rachel et Valentin affronteront Inès et Anaïs en finale.

Si vous avez loupé cet épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

