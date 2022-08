Maison à vendre du 15 août 2022 : sommaire de votre inédit ce soir sur M6

5 ( 1 )

Maison à vendre du 15 août 2022 – C’est un numéro inédit de « Maison à vendre » qui vous attend ce lundi soir sur M6. Ce soir, Stéphane Plaza vient en aide à une famille avec deux enfants qui a besoin de plus d’espace, ainsi qu’à un retraité et veuf qui veut rejoindre sa fille.







Rendez-vous dès 21h10 sur M6







Maison à vendre du 15 août 2022

Sophie, 47 ans, Walter, 44 ans, et leurs 2 enfants vivent dans une maison Ris-Orangis, dans l’Essonne mais ont décidé de partir pour plus d’espace. Ils ont fait construire à Gonesse, toujours dans l’Essonne, et la livraison est prévue dans 6 mois. La situation presse mais aucun acheteur n’a pu se projeter dans leur maison. Stéphane Plaza va tout faire pour vendre au plus vite et Sophie Ferjani va désencombrer et revoir toute la décoration pour mettre en avant le charme de cette maison.

Daniel, 75 ans, vit à Villepinte en Seine-Saint-Denis, dans une maison qu’il a achetée il y a plus de 20 ans. Il a perdu sa femme l’année dernière et souhaite rejoindre sa fille, son gendre et ses petits-enfants en Ardèche. Stéphane Plaza va tout mettre en place pour relancer la vente de sa maison et Emmanuelle Rivassoux va rénover et moderniser chacune des pièces pour provoquer un coup de cœur chez les visiteurs.



Bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.

« Maison à vendre » c'est ce soir dès 21h10 sur M6

