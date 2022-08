« Maison à vendre » du 4 août 2022 : sommaire de vos émissions ce soir sur M6

5 ( 1 )

« Maison à vendre » du 4 août 2022

A 21h10 – Aurélia, Jessica et Katia / Michel et Armande

À Vence, Armande, 84 ans, et Michel, 88 ans, habitent dans un quartier résidentiel mais leur maison n’est plus du tout adaptée à nos seniors. Ils veulent la vendre au plus vite pour s’installer dans un appartement de plain-pied. Stéphane Plaza va se déplacer dans le sud pour leur venir en aide et Sophie Ferjani va donner un vrai style à chaque pièce de cette maison pour provoquer un vrai coup de cœur.

Aurélia, 40 ans, Jessica, 37 ans, et Katia, 36 ans, sont 3 sœurs qui doivent vendre leur maison familiale de Vaugrineuse dans l’Essonne. Stéphane Plaza va aider cette fratrie à vendre au mieux cette maison… et au plus vite ! Quant à Emmanuelle Rivassoux va redonner vie à cette maison pour qu’une famille puisse s’y projeter.



A 23h – Aline / Amandine et Jean-Yves

Carole Carat, la sœur de Fabienne Carat, accompagne Stéphane Plaza pour venir en aide à Amandine, 34 ans, Jean-Yves, 41 ans, et leurs 3 enfants de 8, 5 et 2 ans. Ils vivent à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne, dans un 61m², mais souhaitent déménager pour avoir plus d’espace. Stéphane Plaza et Carole Carat vont tout mettre en œuvre pour vendre au plus vite !

À Marseille, Sophie Ferjani accompagne Stéphane Plaza pour venir en aide à Aline, 63 ans, qui vit près du Vieux-Port de Marseille. Ses enfants ont quitté le nid et Aline ne peut plus assumer toutes les charges de cet appartement qu’elle aime tant. Mais elle est complétement dépassée par la vente de ce bien atypique… Stéphane Plaza et Sophie Ferjani vont revoir l’agencement des pièces et mettre en valeur les atouts de cet appartement à la localisation idéale.

A 00h55 – Chantal / Jean-Philippe

Chantal, 42 ans, vit à Osny dans le Val-d’Oise avec ses 2 fils. Elle ne peut plus assumer seule la grande maison qu’elle doit vendre de toute urgence pour s’installer en location dans le sud. Mais malgré 90 visites, Chantal n’a aucune offre ! Stéphane Plaza va aider Chantal et ses enfants à prendre un nouveau départ et Sophie Ferjani va s’occuper de la décoration et des nombreux petits travaux à faire…

À Saint-Geniès-Bellevue, près de Toulouse, Jean-Philippe, 51 ans, et son fils de 6 ans vivent dans la maison de la mère de Jean-Philippe, décédée il y a 2 ans, qu’il a rachetée à la demande de son fils. Aujourd’hui, il aimerait la vendre pour tourner la page. Laurence Simonney va essayer de vendre cette maison au plus vite et Aurélie Hémar va complètement revoir la décoration et donner un coup de jeune à toutes les pièces…

