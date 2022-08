Mélanie Dedigama et Vincent annoncent leur rupture !

5 ( 5 )

Mélanie Dedigama et Vincent ont officiellement annoncé leur rupture ce dimanche soir lors d’un live sur le réseau social Instagram.







Alors que la rumeur circulait depuis des semaines et Mélanie se serait mise en couple avec Julien Bert sur le tournage de l’émission de télé-réalité « Les Cinquante », ils ont finalement officialisé leur séparation.







Mélanie et Vincent, qui s’entendent quand même bien et sont les heureux parents de la petite Naya, un an, ont tenu à mettre les choses au clair eux-mêmes.

Rappelons que Mélanie est revenue de tournage cette semaine. Elle est entrée à Dubaï, où elle a retrouvé sa fille et Vincent.



