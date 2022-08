EXCLU Plus belle la vie : Emma sombre, Romain enlevé, Mirta se sacrifie (infos PBLV)

4.4 ( 14 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 9 septembre 2022 On est dimanche et comme chaque week-end, il est temps pour les fans de la série marseillaise « Plus belle la vie » d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui vous attend en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que Baptiste va prendre la décision radicale de rayer Emma de sa vie !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





Baptiste prend une décision radicale

Justine a été très blessée et en veut à Baptiste de l’avoir soupçonnée d’être piromane. Ce dernier met une distance avec Emma : ils se sont plantés pour Justine, et il ne compte pas lui dire qu’elle est en infiltration. Il s’en va laissant Emma qui ne comprend pas.



Publicité





Alors qu’il a pris sa décision, Baptiste doit trouver le courage de parler à Emma. La situation lui coute beaucoup, Emma est tout de même la mère de son enfant. Kevin ne comprend pas que Baptiste hésite alors qu’il connait Justine depuis pas longtemps. Mais Baptiste est fin prêt et coupe les ponts avec Emma ! Emma est sous le choc et s’enfile des verres d’alcool au Marci et Barbara n’arrive pas à la réconforter et arrête même de la servir.

Gabriel propose à Emma de venir chez lui pour qu’elle se repose. Baptiste croise Emma chez ses parents mais ne la calcule pas. Justine est touchée par le geste de Baptiste et elle lui promet qu’il a fait le bon choix. Justine, Baptiste et Mathis reforment une famille recomposée et Emma crève de douleur les voyants s’amuser…

Romain en danger

Romain a été enlevé par Vanessa, qui le retient attaché dans une cabane. Il rentre dans une colère noire et n’arrive pas à se calmer. Vanessa dans sa folie raconte à Sylvia qu’elle va se marier avec Vidal. Ce dernier a une idée et change d’attitude. Il se met à genoux et demande en mariage Vanessa. Cette dernière se propose d’aller chercher la bague de fiançailles à la coloc…

Vanessa s’apprête à partir à la coloc pour rechercher la bague et Romain a juste le temps de glisser dans sa poche un mot : SOS. Malheureusement la veste de Vanessa tombe par terre et le mot se retrouve sous le canapé. Quand elle revient à la cabane, Vidal est encore groggy, mais comprend que personne n’a trouvé́ son mot.

Romain parvient à faire s’évanouir Vanessa en l’étranglant. Mais au moment de s’enfuir, Vanessa braque son fusil sur lui. Il se retrouve ligoté sur une chaise. Vanessa le drogue une nouvelle fois et s’en va. Très vite, Vidal entend un moteur, il s’agit de Paul Hades, le père de Vanessa. Il libère Vidal lui apprend la maladie de sa fille. Les psychiatres ont conclu à une poly-psychoses a forte tendance érotomane.

Mirta se sacrifie et révèle son cancer

Au bar du Mistral, Luc et Mirta sont mal accueillis et préfèrent s’en aller. Luc est en plein dilemme mais ne voit pas le reste de sa vie sans elle.

Les fidèles ne veulent pas que Luc quitte la paroisse. Mirta ne sait pas si elle sera capable d’assumer que Luc la choisisse. Mirta a mal sous son aisselle et fait un malaise.

Luc doit se rendre au chevet de José qui est mourant à l’hôpital. Mirta voit à quel point Luc aime être prêtre. Il est fait pour ça. Mirta choisi donc de se sacrifier et met un terme à son idylle avec Luc. Elle retourne à l’hôpital et avoue à Gabriel qu’elle a un cancer. Gabriel va l’opérer en urgence. Il ne la laissera pas partir de l’hôpital avant d’être soignée.

A LIRE AUSSI : « Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 16 septembre 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 14 Aucune note