« Pékin Express : duos de choc » du 3 août : qui sera éliminé avant la finale ? (VIDÉO demi-finale)

Pékin Express 3 août 2022 – Après l’élimination de Xavier Domergue et Yoann Riou, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir à 21h10 sur M6 pour suivre la demi-finale de « Pékin Express : duos de choc ». La saison s’achèvera la semaine prochaine et ce soir, un binôme sera éliminé aux portes de la grand finale !







A suivre dès 21h10 sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.







Pékin Express : duos de choc, résumé de l’épisode 5

Pour la demi-finale de l’aventure, les binômes devront disputer trois courses, à l’issues desquelles les premiers remporteront une amulette, et les derniers une enveloppe noire.

Ces courses donneront du fil à retordre aux candidats, qui seront rapidement mis dans le bain en démarrant une course effrénée en rafting dans les remous de la rivière de Kitulgala. Certains binômes se feront même de grosses frayeurs.

Durant cette 5e étape, les équipes seront confrontées à des épreuves dans différents décors typiques du Sri Lanka : les mines de pierres précieuses, où il leur faudra se comprendre et communiquer au mieux, puis un décor idyllique au bord de la plage, où les binômes devront avoir du bon sens et de l’esprit sous une chaleur écrasante. De quoi mettre leurs nerfs à rude épreuve et faire tomber les moins bons.



La détermination des candidats pour décrocher leur place pour la grande finale de Pékin Express sera plus forte que jamais. Quel binôme tirera son épingle du jeu ? Quelle équipe n’aura pas la main heureuse et tirera l’enveloppe noire éliminatoire ?

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de l’épisode de ce soir.

"Tous les coups sont permis." 😲#PékinExpress, duos de choc, la demi-finale, demain à 21.10 pic.twitter.com/p8uNlR5jU4 — M6 (@M6) August 2, 2022

