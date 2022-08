« La Carte aux trésors » du 3 août 2022 : ce soir sur France 3, du Pays basque au Béarn (VIDÉO)

5 ( 2 )

« La Carte aux trésors » du 3 août 2022 – France 3 rediffuse un numéro de « La Carte aux trésors » ce mercredi soir. Cyril Féraud vous emmène du Pays basque au Béarn avec Chloé et Thibault, les deux candidats du jour.







Publicité





A suivre dès 21h10 sur France 3, puis en replay streaming gratuit sur france.tv







Publicité





« La Carte aux trésors » du 3 août 2022

Ce numéro démarre à Bayonne, sur la Côte basque, et nous entraîne à la découverte des Pyrénées-Atlantiques, sur notre zone de jeu qui s’étend du Pays basque au Béarn, depuis Bayonne jusqu’à Oloron-Sainte-Marie, en passant par la cité fortifiée de Navarrenx et les villes de Salies-de-Béarn et Sauveterre-de-Béarn.

Les deux candidats, Chloé et Thibault, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui nous emmènera à la découverte des secrets du jambon de Bayonne, fleuron de la gastronomie du Sud-Ouest, apprécié des rois, célèbre dans le monde entier, et qui nécessite un savoir-faire ancestral. Ils plongeront ensuite dans les « gaves », ces rivières théâtre d’un étonnant voyage : celui des saumons qui reviennent ici, sur leur lieu de naissance, pour se reproduire après un périple de plusieurs années ! Ils partiront enfin vers les grands espaces, sur les routes de la transhumance, là où, tous les étés, les bergers emmènent leurs troupeaux dans les « estives », ces pâturages d’altitude qui offrent des paysages absolument sublimes, et ils s’essayeront aux jeux béarnais et aux forces basques.



Publicité





À propos

Dans chaque émission, deux concurrents – le rouge et le bleu – s’affrontent dans une course d’orientation géante au cœur d’un département français. Leur objectif : résoudre 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra de tenter de remporter le Trésor d’une valeur de 5 000 €.

Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents disposent chacun d’un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite et percer tous les secrets des énigmes !

L’émission est incarnée par Cyril Féraud, l’un des visages emblématiques de France Télévisions, portant le jeu avec enthousiasme, proximité et passion. Sa bonne humeur et son engagement auprès des candidats offrent aux téléspectateurs une nouvelle occasion d’apprendre en s’amusant. Actuellement à la présentation de Slam et régulièrement de plusieurs soirées sur France Télévisions, on le retrouvera le 20 juin prochain aux commandes de Musiques en fête en direct des Chorégies d’Orange.

La carte aux trésors compense les émissions carbone de ses hélicoptères avec Reforest’Action et participe à un programme de replantation d’arbres en France et dans le monde, dans des zones qui souffrent de la déforestation.

Un jeu en trois parties

• Les énigmes. Les candidats doivent résoudre trois énigmes chronométrées. Chacune d’elles consiste à trouver une capsule cachée dans la zone de jeu, contenant un indice précieux pour retrouver la rose des vents.

• La rose des vents. Aidés par les indices qu’ils ont remportés lors des énigmes, les candidats se lancent à la recherche de la rose des vents, seul moyen d’accéder au Trésor. Le premier candidat à la retrouver remporte 1 000 € et se qualifie pour l’épreuve finale du Trésor.

• Le trésor. C’est l’ultime étape de l’émission. L’objectif : rejoindre le coffre au Trésor situé à l’arrivée d’un parcours qui mêle dépassement de soi et réflexion. Si le candidat y parvient, il remporte 5 000 euros !

Bande-annonce

On termine avec les images, celles de la bande-annonce…

🚁 Du suspense et des paysages à couper le souffle… 😍@LCATofficiel du Pays Basque au Béarn avec @cyrilferaud, c'est demain à 21.10 ! pic.twitter.com/58RK73tQAa — France 3 (@France3tv) August 2, 2022

« La Carte aux trésors » c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note