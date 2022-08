The Voice Kids revient le 20 août sur TF1

5 ( 8 )

The Voice Kids nouvelle saison le samedi 20 août sur TF1 – The Voice Kids fait son grand retour pour une nouvelle saison de haut vol avec deux nouveaux coachs : Julien Doré et Louane ! Une saison à découvrir dès le samedi 20 août à 21h10 sur TF1 avec les premières auditions à l’aveugle des kids.







2 NOUVEAUX COACH

Julien Doré, auteur, compositeur, interprète, une référence de la scène musicale française, le show man, n’a pas peur du challenge et n’hésite pas à faire preuve d’humour et de fantaisie pour décrocher de jeunes Talents.

Louane, demi-finaliste de la saison 2 de « The Voice », devenue depuis une des chanteuses préférées des Français, se lance dans une nouvelle aventure et endosse le rôle de coach pour la première fois avec beaucoup de franchise et d’émotion.

ET LE RETOUR DE Patrick Fiori, un des piliers du programme, avec à son actif 7 saisons et 3 victoires, endosse une fois encore son costume de coach ; Kendji Girac le chanteur aux 4 millions d’albums vendus, effectuera lui sa seconde saison en tant que coach, sans se départir de la douceur et fraicheur qu’on lui connait.



LA COMPÉTITION MONTE D’UN CRAN

Ces 4 grands artistes, Patrick Fiori, Kendji Girac, Louane et Julien Doré, à l’esprit de compétition hors norme, vont faire monter la compétition d’un cran cette année !

Très joueurs, les coachs seront prêts à tout pour attirer les Talents dans leur équipe. Mais attention, chaque coach a la possibilité de « blocker » un de ses camarades lorsqu’il souhaite absolument qu’un Talent rejoigne son équipe.

La compétition va être pimentée et nous offrir des moments à la fois émouvants et cultes dans l’histoire du programme.

UN CASTING DE HAUT NIVEAU, DIGNE DES ADULTES !

Des Talents âgés de 8 à 15 ans aux voix exceptionnelles vont bluffer nos coachs et risquent bien d’épater nos téléspectateurs.

UN DUO DE CHOC POUR ANIMER L’ÉMISSION

Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des jeunes artistes, et ce, des auditions à l’aveugle jusqu’à la grande finale en direct, en passant par les battles et la demi-finale.

Qui de Julien Doré, Louane, Kendji Girac ou Patrick Fiori remportera le trophée ?

RENDEZ-VOUS DÈS LE SAMEDI 20 AOÛT À 21H10 SUR TF1 POUR DÉCOUVRIR DE JEUNES TALENTS AUX VOIX EXCEPTIONNELLES QUI PROMETTENT UNE SAISON DE HAUT VOL !

