Plus belle la vie du 30 août : Emma montre la photo de Justine à Baptiste (résumé épisode 4606 en avance)

5 ( 4 )

Plus belle la vie du 30 août spoiler, résumé de l’épisode 4606 en avance – Vous êtes fan de la série de France 3 « Plus belle la vie » et impatient de découvrir ce qui vous attend ? Alors on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 30 août.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 30 août, Baptiste confronte Justine et doute

Emma montre la photo à Baptiste. Il est surpris et explique à Emma qu’il s’agit d’Olivier, un gourou d’une secte locale. Il a besoin d’entendre la version de Justine. Cette dernière se justifie : Jourdan l’a contacté pour qu’elle rentre dans la secte, et elle en a profité pour s’introduire afin d’avoir des infos. Baptiste doute. De son côté, Kevin laisse Eric visionner la vidéosurveillance du péage de l’autoroute qui mène chez Simon…

Akira propose un marché à Yolande : contre rémunération, elle peut enquêter pour connaitre l’identité de l’amant de Mirta. Cette dernière se sent bien aux coté de Luc et ce sentiment est réciproque. Ils sont amoureux et remettent en question le célibat des prêtres…

Vidal et Vanessa sont sur le départ. Sylvia surprend une fois de plus Vanessa en train de fouiller dans les affaires de Vidal. Elle commence à avoir un sérieux doute…

A LIRE AUSSI : EXCLU Plus belle la vie : Livia arrêté, Roland fait une révélation choc (infos PBLV)



Publicité





Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note