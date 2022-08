Plus belle la vie du 9 août : Camille arrêtée, César retrouvé (résumé et vidéo épisode 4596 en avance)

4.4 ( 7 )

Plus belle la vie spoiler, résumé de l’épisode 4596 du mardi 9 août en avance – Si vous êtes fan du feuilleton marseillais « Plus belle la vie » et que vous êtes impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 9 août. Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







La police est venue sur les lieux où Camille a déterré les affaires de César. Ils ont retrouvé un corps… Rochat débarque et parle à Emma et Kevin. Il ne peut croire à la mort de son neveu. Mais Ariane arrive et annonce que c’est bien le corps de César !







Olivier est libéré de sa garde à vue, il frime devant Patrick. Mais celui-ci pense que ça ne va pas durer et qu’il finira par l’envoyer en prison pour les incendies. Jean-Paul vient chercher Patrick pour l’interrogatoire de Camille.

Simon et Eric soignent les chevaux, ils sentent une odeur de brulé… Un incendie s’est déclenché ! Le tuyau d’arrosage n’a plus d’eau, ils réussissent à l’éteindre avec les seaux d’eau des chevaux. Eric déduit que le voisin a encore du détourner l’eau… Simon confie à Eric qu’il n’a plus d’assurance, il n’avait plus les moyens.



Romain explique qu’avec Vanessa, c’était super. Sylvia et Emilie pensent que « super » n’est pas un terme assez fort, elles pensent qu’il est dans la friend zone. Vanessa appelle Romain…

Camille est entendue par Patrick et Jean-Paul, avec l’enregistrement d’Emma. Camille ne dit pas un mot. Ils abandonnent et la renvoie en cellule.

Romain et Vanessa se retrouvent pour déjeuner au Marci. Vanessa leur amène deux cocktails sans qu’ils aient commandé. Barbara lui conseille de les laisser tranquilles. Vanessa voit qu’ils sont observés et fait exprès de prendre la main de Romain. Et ils décident de partir ailleurs.

Eric et Simon viennent voir le voisin. Eric l’envoie balader et le menace. Mais le voisin sort son fusil !

Baptiste et Justine sont un terrain susceptible d’être ciblé par le piromane. Mais Baptiste reçoit un sms lui apprenant que le corps de César a été retrouvé. Il est choqué d’apprendre qu’il a été tué par Jacob. Justine lui conseille d’aller voir Emma.

Romain et Vanessa sont allés danser. Pendant ce temps là, Eric retrouve Ariane au Mistral. Elle s’inquiète pour lui en cas d’incendie. Mais Simon refuse de partir.

En rentrant, Romain et Vanessa s’embrassent. Mais arrivés devant chez elle, Vanessa refuse de l’inviter à entrer pour un dernier verre. Ils prévoient de se revoir le lendemain.

Emma est avec Rochat, qui est anéanti par la mort de César. Rochat lui confie que César l’aimait sincèrement et passionnément. Emma est en larmes, Rochat se reproche de ne pas s’être inquiété plus tôt. Barbara est triste aussi.

Simon s’est équipé en extincteurs. Un ami de Simon, Marc, débarque, il demande à ce qui l’héberge quelques jours. Simon accepte et confie à Eric que c’est son ex.

Au commissariat, Emma est confrontée à Camille. Elle lui conseille de parler. Camille affirme qu’elle ne la croit plus, elle ne l’écoute plus. Emma répond qu’ils ont fait ça pour son bien. Camille lui répond qu’elle est méchante et s’en prend violemment à elle : elle affirme qu’elle la tuera !

Plus belle la vie du 9 août, extrait vidéo : Rochat apprend la mort de César

