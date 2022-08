Plus belle la vie : la mort de Roland pour la fin de la série ?

5 ( 3 )

Plus belle la vie rumeurs – A moins d’une surprise, la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » tirera sa révérence le 18 novembre prochain. Et il se murmure que les scénaristes pourraient terminer sur la mort d’un personnage emblématique du Mistral !







En effet, selon les infos de Télé Star, pour le grand final il se pourrait que la production de « Plus belle la vie » fasse mourir… Roland Marci !

Présent depuis le lancement de la série en août 2004, Roland est sans conteste la figure incontournable du Mistral. Patron du bar pendant bien longtemps, il est de moins en moins présent à l’antenne.



Alors pour finir sur du lourd, ça ne serait pas étonnant de faire mourir la figure de « Plus belle la vie » !

