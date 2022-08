Plus belle la vie spoiler : l’espoir renait pour Eric (vidéo PBLV épisode n°4611)

5 ( 1 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – L’espoir va finalement renaitre pour Eric la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, après avoir trouvé le coupable et alors qu’Ariane l’a empêché d’aller trop loin, Eric se ressaisit.







Publicité





Dans l’épisode de mardi prochain, Éric décide de se rendre utile et va à l’hôpital.

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Livia arrêté, Roland fait une révélation choc (infos PBLV)







Publicité





Plus belle la vie spoiler Eric va tout faire pour Simon

Il va tout faire pour que Simon s’accroche à la vie et fait la connaissance de Rose, qui propose de lui expliquer comment il peut aider. Eric retrouve le sourire et garde espoir que Simon se réveille.



Publicité





Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4611 du 6 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

A lire aussi :« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 5 octobre 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note