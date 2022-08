Plus belle la vie spoilers : un drame, les résumés jusqu’au 7 octobre 2022

5 ( 3 )

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 7 octobre 2022 – Accro au feuilleton marseillais « Plus belle la vie » et impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars Actu vous dévoile en avant-première les derniers spoilers pour la semaine du lundi 1er au vendredi 7 octobre 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans plus d’un mois, on peut vous dire que le Mistral va être secoué par la mort de l’un des leurs ! En effet, alors que François est de retour, un membre de la famille Marci va mourir.

Pendant ce temps là, Vincent est en danger. Céline, manipulée par Livia, veut le tuer !

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 1er au 7 octobre 2022

Lundi 1er octobre 2022, épisode 4630 : Alors que Vincent essaie de convaincre Céline de l’épargner, Kevin et Alexandra ont du mal à renouer le dialogue, et les Marci s’émeuvent de vivre une belle journée en famille.

Mardi 2 octobre 2022, épisode 4631 : Tandis que le Mistral doit faire face à la réalité d’un terrible drame, Laetitia affronte une mauvaise nouvelle et Kevin découvre enfin le secret d’Alexandra.

Mercredi 3 octobre 2022, épisode 4632 : Tandis que Sabrina doit choisir entre Nathan et Stan, la famille Marci s’interroge sur son avenir.

Jeudi 4 octobre 2022, épisode 4633 : Tandis que les Marci essaient de sourire malgré leurs larmes, Valentin met Laetitia face à un dilemme et Pavel veut garder le contrôle sur Luna.

Vendredi 5 octobre 2022, épisode 4634 Alors que le sort de la famille Marci se joue, Kevin n’a pas les mots pour parler à Alexandra et Laetitia pose un choix de vie fort.



