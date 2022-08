The Voice Kids du 27 août : découvrez ce qui vous attend lors de la 2ème soirée

5 ( 1 )

The Voice Kids du 27 août 2022 – Second prime de The Voice Kids 2022 ce soir sur TF1. Alors que le premier prime a été particulièrement riche en émotions avec des talents surprenants, ce samedi soir d’autres voix magnifique vous attendent et on vous propose dès maintenant de découvrir la jeune Sara.







À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1







The Voice Kids du 27 août 2022 : découvrez un talent de l’émission de ce soir

Sara a 11 ans. Samedi soir, elle va être l’une des révélations de la soirée. Sara va chanter une chanson d’Ernesto Lecuona : « Malaguena ». Son papa (chanteur et guitariste professionnel) va l’accompagner à la guitare sur la scène de The Voice Kids. Une manière pour elle de rester en famille tout en faisant ses premiers pas de chanteuse dans ce monde qui la fait tant rêver ! Sara espère suivre les traces de sa cousine Anahy qui, elle aussi, a participé à The Voice (Saison 5 et All Stars)

VIDÉO The Voice Kids du 27 août, extrait



The Voice Kids revient ce samedi 27 août 2022 dès 21h05 sur TF1

