Un si grand soleil du 12 août : Noémie et Akim se retrouvent (résumé épisode 950 en avance)

Un si grand soleil spoiler, résumé de l’épisode 950 du vendredi 12 août en avance – Si vous suivez la série de France 2 « Un si grand soleil » et que vous êtes curieux d’en savoir plus, alors on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du 12 août.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Jade est avec Ludo au camping. Il la trouve très classe pour ses entretiens d’embauche. Elle en a 5 dans la journée. Elle confie à Ludo qu’elle n’a pas de diplôme.



Baptiste est interrogé au commissariat. Manu a des témoignages qui le chargent, en plus des photos de Mme Brun. Il avoue être amoureux d’elle mais nie avoir mieux le feu à sa maison. Akim pense qu’il a voulu faire porter le chapeau à Rémi.

Ludo est avec Alix, qui le trouve rayonnant. Ludo lui explique que Jade décroche pour trouver un vrai emploi. Alix craint qu’il s’ennuie… Pendant ce temps là, Jade se fait envoyer balader à tous ses entretiens à cause de son casier judiciaire. Elle a deux doigts de baisser les bras.

Mme Brun est interrogée par Manu. Elle explique que quand Baptiste lui a offert la bague, elle n’aurait jamais imaginé qu’il était obsédé par elle. Akim l’informe que la bague coûtait 800 euros, Mme Brun assure qu’elle ne lui a jamais donné aucun signe.

Jade passe son dernier entretien, dans un restaurant. Elle informe qu’elle a un casier judiciaire, elle a fait de la prison suite à des petits vols. Il l’embauche quand même à la plonge ! Jade proteste, elle veut être serveuse. Il finit par accepter de lui donner sa chance mais lui fait des avances. Jade l’envoie balader.

De retour au camping, Jade en parle à Ludo, elle est dégoûtée. Ludo propose de rester mais Jade veut aller se coucher, elle le laisse aller à son apéro avec Akim et Bilal.

Noémie repense à Akim… Pendant ce temps là, Akim rejoint Bilal et Ludo. Mais Akim reçoit un sms de Noémie qui propose de le voir. Il lui dit qu’il a un apéro à la coloc. Ludo finit par s’excuser auprès d’Akim. Akim reçoit un sms de Noémie qui est en bas, Akim annonce qu’il s’en va ! Bilal dit à Ludo que L Cosmétiques cherche une standardiste, si ça peut intéresser Jade.

Akim dit à Noémie qu’il ne s’attendait pas à son message. Noémie lui répond que c’est son cheval qui lui a parlé de lui ! Akim rigole, ils s’embrassent.

