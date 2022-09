50mn Inside du 10 septembre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

4.6 ( 9 )

50mn Inside du 10 septembre, sommaire et reportages – C’est un nouveau numéro inédit de 50mn Inside qui vous attend ce samedi soir sur TF1, en compagnie de Nikos Aliagas. Et alors qu’une large partie de l’émission rendra hommage à Elizabeth II, on vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 10 septembre, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

✨ À la une : Elizabeth II

Plongez au coeur de la vague d’émotion provoquée par la disparition d’Elizabeth II. Retour sur le destin hors norme de cette reine devenue une icône.

📸 Le Portrait – Kad Merad

Cette semaine, c’est dans l’un des plus vieux théâtres parisiens, le Théâtre des Nouveautés, que nous avons retrouvé Kad Merad. Après avoir tourné tout l’été dans la nouvelle comédie de Dany Boon, il sera à l’affiche mercredi de « Citoyen d’honneur ». Un film très touchant sur un écrivain de retour dans son pays natal, l’Algérie. Les racines, les parents, la famille… des sujets qui le touche particulièrement.



50mn Inside du 3 septembre, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🎬 La Mostra de Venise

Dans les coulisses de la Mostra de Venise. La grande rentrée des stars sur tapis rouge.

📍Direction Cadaqués

Cette semaine, cap sur Cadaqués. Petit village balnéaire préservé de la Costa Brava, en Espagne.

« 50 mn Inside l’Actu » et « 50 mn Inside le Mag » à suivre dès 17h55 sur TF1.

