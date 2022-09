Audiences 4 septembre 2022 : TF1 leader avec « La Ch’tite famille » devant « Les enquêtes de Vera »

5 ( 7 )

Audiences 4 septembre 2022 – TF1 est leader des audiences dimanche soir avec la rediffusion du film dee Dany Boon « La Ch’tite famille ». Le film a captivé 4,66 millions de personnes pour 24,2% de pda.







C’est loin devant France 3 et la série « Les enquêtes de Vera ». L’épisode inédit a été suivi par 3,4 millions de téléspectateurs pour 16,7% de part de marché.







Audiences 4 septembre 2022 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec le numéro inédit de « Zone Interdite », qui a attiré 1,92 million de téléspectateurs pour 10% de pda.

France 2 est à la traine avec le film inédit « One upon a time in Hollywood ». Signé Quentin Tarantino, le film n’a réuni que 1,64 million de téléspectateurs, soit 8,1% de l’ensemble du public.



Source chiffres audiences : Médiamétrie

