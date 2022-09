Danse avec les Stars du 16 septembre : le prime 2 ce soir, qui sera éliminé ?

5 ( 6 )

Danse avec les Stars du 16 septembre 2022, le prime 2 – Après l’élimination de David Douiller vendredi dernier lors du premier prime de la saison 12 de « Danse avec les Stars », place à une seconde soirée ce soir et l’autre moitié des célébrités.







À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Danse avec les Stars, le casting de la saison 12

Après Billy Crawford, David Douillet, Eva, Amandine Petit et Anggun, ce vendredi soir vous allez découvrir la seconde partie du casting de la saison 12.

Florent Peyre (humoriste et comédien), Léa Elui (influenceuse), Théo Fernandez (acteur des « Tuche »), Clémence Castel (gagnante de Koh-Lanta), Carla Lazzari (chanteuse), Stéphane Legar (chanteur) et Thomas Da Costa (comédien de la série « Ici tout commence ») font faire leur entrée en compétition ! Et l’un d’eux sera éliminé dès la fin de ce second prime.

Danse avec les Stars, les danseurs de la saison 12

Parmi la seconde partie des danseurs professionnels, vous allez retrouver ce soir aux côtés des stars : CANDICE PASCAL, 12ème participation – vainqueur de la saison 8; CHRISTOPHE LICATA, 12ème participation – finaliste des saisons 3, 4, 5, 6 & 8; INES VANDAMME, 3ème participation – finaliste de la saison 10; et 3 NOUVEAUX DANSEURS : ALIZEE BOIS, PIERRE MAUDUY, et CALISSON GOASDOUE.



Danse avec les Stars, le jury

Côté jury, Chris Marques, le juge historique du programme, est touché par le Covid cette semaine. Il est donc exceptionnellement remplacé par Jean-Marc Généreux. Il sera aux côtés de François Alu, Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani.

Danse avec les Stars, la nouvelle mécanique

La mécanique de l’émission va évoluer et des nouveautés feront leur apparition chaque semaine pour rendre la compétition encore plus haletante et interactive. Du buzzeur à la Hot Seat en passant par des Duels, les 12 célébrités devront s’adapter, se confronter et se dépasser tout au long de la saison.

Quel couple sera éliminé de « Danse avec les Stars » ce vendredi soir ?

