Danse avec les Stars du 30 septembre : le prime des danseurs mystères, qui sera éliminé ?

Danse avec les Stars du 30 septembre 2022, qui sera éliminé à l'issue du prime 4 ? – Après l'élimination de Clémence Castel la semaine dernière dans « Danse avec les Stars », c'est déjà l'heure du quatrième prime ce vendredi soir ! Un prime sous le signe des danseurs mystères.







À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Danse avec les Stars du 30 septembre, les couples vont danser avec des danseurs mystères

Ce soir, événement dans Danse Avec Les Stars ! Des Danseurs Mystères vont s’inviter sur le parquet et surprendre les 9 couples encore en compétition. Mais attention : nos célébrités n’ont aucune idée de qui s’est déplacé pour leur faire une surprise, ils vont le découvrir ce soir pendant leur danse !

Danse avec les Stars, les célébrités et danseurs encore en compétition

Rappelons que sont encore en compétition :

– Florent Peyre et Inès Vandamme

– Anggun et Adrien Caby

– Amandine Petit et Anthony Colette

– Thomas Da Costa et Elsa Bois

– Billy Crawford et Fauve Hautot

– Eva et Jordan Mouillerac

– Léa Elui et Christophe Licata

– Carla Lazzari et Pierre Mauduy

– Stéphane Legar et Calisson Goasdoué



Danse avec les Stars du 30 septembre, la bande-annonce

On termine avec quelques images de ce qui vous attend ce soir.

Quel couple sera éliminé de « Danse avec les Stars » ce vendredi soir ?

