Maison à vendre du 30 septembre 2022 : sommaire de votre inédit ce soir sur M6

5 ( 1 )

Maison à vendre du 30 septembre 2022 – C’est un nouveau numéro inédit de « Maison à vendre » qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Aujourd’hui, Stéphane Plaza vient en aide à un couple, Christophe et Christine, qui souhaite démarrer une nouvelle vie dans le sud de la France, ainsi qu’à Marie-Louise, qui souhaite quitter son appartement pour une maison avec jardin.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.







Publicité





Maison à vendre du 30 septembre 2022

Christophe et Christine sont venus vivre il y a une quinzaine d’années avec leurs parents, leur oncle, tous artistes, dans une grande maison à Gagny en Seine-Saint-Denis. Mais depuis le décès de leurs parents et oncle, ils veulent s’installer dans le Sud. Le problème : cette maison de plus de 200m² qui nécessite un bon rafraichissement a du mal à intéresser les visiteurs… Stéphane Plaza va aider ce couple d’artistes à vendre au plus vite et Sophie Ferjani va redonner un coup de frais à chacune des pièces tout en gardant le charme de cette maison.

Marie-Louise, 62 ans, vit seule dans un appartement aux Mureaux dans les Yvelines. Son plus grand rêve : le vendre pour acheter une maison où elle pourra accueillir son petit-fils et profiter d’un jardin. Elle doit impérativement vendre pour acheter avant son départ à la retraite et obtenir un prêt bancaire. En vente depuis un an, son appartement n’a toujours pas trouvé d’acquéreurs. Stéphane Plaza va essayer de débloquer la situation et Emmanuelle Rivassoux va remettre son appartement au goût du jour pour enfin provoquer un coup de cœur.



Publicité





Bande-annonce

On termine avec un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.

« Maison à vendre » c’est ce soir dès 21h10 sur M6 et 6Play pour le replay

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note