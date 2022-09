Demain nous appartient du 19 septembre : la police recherche Sacha (résumé + vidéo épisode 1276 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient du 19 septembre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1276 de DNA – La police a appris que Sacha Girard n’a finalement jamais quitté Sète dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». L’enquête est donc réouverte, Martin et son équipe recherchent activement Sacha !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 19 septembre – résumé de l’épisode 1276

Le temps presse pour nos policiers : Sacha Girard est toujours en fuite. Durant l’intervention de Sara et Martin, un homme montre un comportement suspect. Peut-être a-t-il un lien avec Sacha ? A l’hôpital Saint-Clair, un docteur fait son apparition sans prévenir personne. William, étonné de son retour, semble troublé par son état. L’étrange comportement du docteur Lévy préoccupe William.

De leur côté, Gabriel et de Charlie ont des remords. Et Benjamin s’inquiète pour Mathis.



Demain nous appartient du 19 septembre – vidéo de la première scène

