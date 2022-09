EXCLU Plus belle la vie : la mort de Roland secoue le Mistral, Vincent et Céline se retrouvent (infos PBLV)

4.3 ( 6 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 7 octobre 2022 C’est un véritable coup de tonnerre qui vous attend au début du mois d’octobre dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie » ! Si vous êtes impatient d’en savoir plus sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes, Stars Actu vous révèle tout en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que le Mistral va être secoué par la mort de son habitant le plus emblématique : Roland Marci !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





Plus belle la vie : Roland est mort, le Mistral est en deuil

Le jour de l’anniversaire de Lola et Kilian, Roland a fait revenir François des Etats-Unis et leur a préparé une fête. Mirta rafistole un bouton de chemise de Roland et les deux partagent une danse, complices. Roland dévoile enfin sa recette secrète d’osso bucco à ses enfants, et François fraichement arriver des USA est également de la partie. C’est un moment de transmission ou tous sont ravis d’être ensemble. Mais un évènement va venir perturber ce beau moment… la mort de Roland !

Le lendemain, Thomas est terriblement atteint par l’évènement de la veille. Gabriel est désemparé, Luna est mortifiée. Mirta n’est pas sortie de sa chambre et a gardé sa tenue de la veille. C’est tout le Mistral qui est en deuil. Blanche réconforte comme elle peut François. Baptiste ne sait pas comment s’y prendre pour annoncer la nouvelle à Mathis. L’émotion est à son comble et tous les habitants du Mistral allument des bougies…

Le jour de l’enterrement, chacun se prépare dans la tristesse. François regrette toutes ces heures manquées avec son père. Thomas est le dernier à dire au revoir à son père mais ne voit pas que son portable tombe dans le cercueil. Chacune des personne présente à l’enterrement se remémore les souvenirs qu’il a avec Roland. Quand tout à coup, une sonnerie retentie dans le cercueil fermé. Thomas comprend qu’il s’agit de son portable et décide le laisser dans la tombe de son père… Le lendemain, Les enfants de Roland reçoivent un coup de fil d’un avocat américain, Maitre Mackinsley. Il a des révélations à leur faire sur le testament de leur père…



Publicité





Vincent toujours amoureux de Céline

De sa cellule, Livia continue à manipuler Céline. Cette dernière s’apprête à poignarder Vincent quand, in extremis, il lui montre la lettre d’amour qu’il était en train d’écrire. Elle se rend compte de l’amour que Vincent lui porte, il ne l’a jamais oublié !

Nathan trahie la confiance de Sabrina

Stan s’introduit chez Sabrina, il lui propose de passer une journée rien que tous les deux et à l’issue de cette journée, Sabrina pourra choisir entre lui et Nathan. Sabrina parle à Nathan de cette proposition et lui demande de lui faire confiance. Mais Nathan intercepte le lieu du rendez-vous dans le portable de Sabrina. Cette dernière passe un super moment avec Stan, mais elle lui dit qu’elle ne peut pas le suivre en Italie et vivre toute sa vie en cavale. Stan comprend mais voudrait un dernier baiser. Nathan, qui n’est pas loin, les observent et appelle la police…

Le lendemain, Sabrina culpabilise et n’arrive pas se sortir Stan de la tête. Nathan ne lui avoue pas que c’est lui qui l’a balancé…

Laetitia angoisse

Laetitia semble avoir trouvé un certain équilibre et note très justement les copies de ses élèves. Mais Rochat lui apprend qu’elle va être inspectée par l’académie…

Laetitia cauchemarde sur son inspection et ne fait pas cours aujourd’hui prétextant qu’elle est malade. C’est Rochat qui va assurer la classe et les élèves commencent à regretter Laetitia Belesta. Alerté par Kevin, Valentin console maladroitement Laetitia ; il n’est pas très en phase avec sa nouvelle profession…

Valentin va partir vivre à Dubaï et propose à Laetitia de l’accompagner. Mais cette dernière décide de revenir à Scotto et de reprendre sa classe en main !

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 14 octobre 2022

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et retrouvez votre série quotidienne chaque soir sur France 3 et france.tvv

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.3 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note