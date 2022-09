Grand Slam Enzo se fait peur mais signe une 31ème victoire et s’approche d’un nouveau record

5 ( 3 )

Grand Slam Enzo, émission du 4 septembre 2022 – Nouvelle victoire d’Enzo ce dimanche soir dans le Grand Slam. Le plus grand des champions s’est fait peur face à Antoine, qui a fait un beau match et a su lui tenir tête !

Mais Enzo a bien signé une 31ème victoire et a remporté 6.000 euros de gains supplémentaires ce dimanche, il totalise 195.000 euros de gains.







A 19 ans, Enzo est donc désormais à un cheveu de passer l’incroyable cap des 200.000 euros de gains. Évidemment, ça devrait se faire dimanche prochain en cas de nouvelle victoire ! Et Enzo n’est plus qu’à 1.000 euros d’égaler Marie-Christine de « Tout le monde veut prendre sa place ». Il pourrait alors intégrer le TOP 50 des plus gros gains de toute l’histoire des jeux télévisés français !

Rendez-vous le dimanche 11 septembre dès 17h50 sur France 3 pour voir si Enzo va y parvenir. Et si vous avez manqué l’émission d’aujourd’hui, rattrapage possible sur france.tv

Le Grand Slam Enzo 1er du classement des meilleurs champions

1 – Enzo 195.000 euros

2- Arthur 158.000 euros

3 – Francis 137.500 euros

4 – Loris 81.000 euros

5 – Benjamin 76.500 euros



