Ici tout commence du 27 septembre : Kelly est-elle la fille de Tony ? Réponse (résumé + vidéo épisode 496)

Ici tout commence du 27 septembre, résumé et vidéo extrait de l'épisode 496 – Le stress est maximal pour Kelly et Tony ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ils vont avoir les résultats du test de paternité et tous les deux espèrent qu'il sera positif…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 27 septembre – résumé de l’épisode 496

Lisandro se méfie de David. Il doute de ses intentions envers Anaïs et c’est encore un sujet de dispute dans leur couple…

Aux Marais Salants, Kelly et Tony se rapprochent. Le résultat du test de paternité va tomber. Kelly espère secrètement qu’il sera positif. Tony est-il son père ?

Anaïs et David jouent à un jeu dangereux. Au Coffee Shop, Laetitia prend une décision radicale. A L’institut, Louis passe à la casserole.



Ici tout commence du 27 septembre – vidéo extrait de l’épisode

