Ici tout commence spoiler : Kelly pense que Tony est son père (vidéo épisode du 26 septembre)

5 ( 2 )

Ici tout commence spoiler – Kelly va être convaincue que Tony est son père dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Tony va se confier à la jeune femme sur les doutes qu’il a eu quand il est arrivé à l’institut et qu’il a retrouvé Laetitia…

Résultat, Kelly pense – et espère – que Tony est son père. Elle va aller le voir pour le convaincre d’accepter de faire un test de paternité !







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Anaïs mystérieuse, un retour, des tensions, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 19 au 23 septembre)







Publicité





Dans le parc de l’institut, Tony a lâché une bombe à Kelly. Il lui a parlé de ses doutes quand il a retrouvé Laetitia et qu’il a su qu’elle avait une fille. Résultat, Kelly doute et a besoin de réponses. Sur la demande de Kelly, Tony va réaliser un test de paternité. La jeune femme espère secrètement qu’il sera positif… Et si tel est le cas, Laetitia n’aura pas d’autre choix que d’assumer…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 495 du 26 septembre, Salomé et Anaïs le clash



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note