Plus belle la vie spoiler : Sabrina et Nathan en danger (vidéo PBLV épisode n°4626)

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Les choses vont mal tourner pour Sabrina et Nathan la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, dans l’épisode de mardi prochain, Sabrina explique à Barbara que Nathan a failli mourir…







Sabrina et Nathan étaient sur le quai quand le tram arrivait et quelqu’un a poussé Nathan ! Il a été sauvé in-extremis.

Plus belle la vie spoiler Stan s’en est-il pris à Nathan ?

Luna a entendu la conversation et intervient. Stan Mercier fait partie des évadés, elle pense qu’il a du agir par jalousie… Mais Sabrina leur assure qu’avec elle il était différent ! Elle ne croit pas que Stan ait pu faire ça à Nathan.



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4626 du 27 septembre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

