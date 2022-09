Plus belle la vie spoiler : la mort de Roland (vidéo PBLV épisode n°4631)

5 ( 8 )

Plus belle la vie spoiler épisode en avance – Préparez vos mouchoirs ! La semaine prochaine s’annonce plus triste que jamais dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie. En effet, c’est lundi prochain que vous allez assister à la mort d’un personnage emblématique du Mistral : Roland Marci !







Dans l’épisode de mardi prochain, Thomas, Kilian et Betty sont anéantis par la mort de leur père…

Plus belle la vie spoiler Roland est mort

Gabriel essaie de réconforter Thomas comme il peut : Roland est mort entouré des gens qu’il aimait. Mais Thomas ne cesse de pleurer et accuse le choc, son père est mort seul sur la place du Mistral. Il envoie balader Gabriel avant de finalement s’effondrer dans ses bras…



Plus belle la vie spoiler, extrait vidéo de l’épisode 4631 du 4 octobre 2022

Pour voir la vidéo, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

