« Jarry au Dôme de Paris » : votre spectacle inédit ce soir sur TMC (7 septembre)

Le spectacle de Jarry au programme TV de ce mercredi 7 septembre 2022 – « Jarry au Dôme de Paris », c’est le spectacle inédit diffusé ce soir sur TMC à partir de 21h15. A suivre dès 21h15 sur la chaîne mais aussi en replay gratuit sur MYTF1/TMC.







« Jarry au Dôme de Paris » : le spectacle ce 7 septembre sur TMC

Après plus de 200 représentations et près de 300 000 spectateurs, Jarry nous fait vivre une de ses dernières représentations de son spectacle « Titre » au Dôme de Paris. Entre rires, larmes et émotions, vous allez vivre un moment inédit !

Mais qui est Jarry ? Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au courage à toute épreuve… mais pas que… Jarry vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de vous, sans tabou, à bâtons rompus… comme lors d’une soirée entre amis !

1h30 d’aventure humaine, de tête à tête, un véritable moment de partage, familial et convivial où l’interactivité est la clé. De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque chose à vivre avec Jarry.

Un spectacle toujours aussi fou, déjanté, rythmé et tendre… A ne surtout pas manquer !

Vidéo

Découvrez-en maintenant quelques images…



Pour en voir plus, rendez-vous sur TMC dès 21h15 juste après le « Quotidien » de Yann Barthès et ses équipes.

