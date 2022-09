Plus belle la vie du 21 septembre : Céline sous emprise (résumé épisode 4622 en avance)

5 ( 4 )

Plus belle la vie du 21 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4622 en avance – Qu’est-ce qui vous attend mercredi dans votre série de France 3 « Plus belle la vie » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 21 septembre. Et on peut vous dire que Céline se retrouve sous l’emprise du Dr Livia !







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 21 septembre : Céline sous l’emprise de Livia

Céline se réveille chez Vincent et elle ne se souvient de rien. Livia fait une nouvelle séance d’hypnose à Céline et lui indique que lorsqu’elle aura complètement gagné la confiance de Vincent elle devra le tuer. Au commissariat, des vidéos de surveillance ont montrée Pavel et Agathe ensemble, ce qui inquiète Léo qui se demande ce que son ex fait avec cet homme dangereux. Un client très spécial est arrivé au Céleste et ne veut avoir affaire qu’à Luna …

Roland a une nouvelle fois ouvert le bar ce qui contrarie Kilian. Roland part faire les courses et veut lui-même préparer le plat du jour. Kilian est septique surtout lorsqu’il comprend que son père prépare des pied paquets mais personne ne veut le gouter. Kilian, lui, goute et adore ça. Il a une idée pour en faire manger à ses copains.

L’ambition d’Alexandra déteint sur Kévin, il se sent bien à ses côtés. Kevin se lance et lui propose un date, mais la jeune stagiaire préfère garder des relations amicales avec son supérieur.

A LIRE AUSSI : EXCLU Plus belle la vie : la mort de Pavel, Frémont reprend le bar, Samia de retour (infos PBLV)



Publicité





Plus belle la vie du 21 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 28 octobre 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note