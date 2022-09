Tropiques Criminels du 30 septembre : lancement de la saison 3, vos épisodes inédits

5 ( 1 )

Tropiques Criminels du 30 septembre 2022 – Lancement de la saison 3 inédite de la série « Tropiques Criminels » ce vendredi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, les épisodes 1 et 2 avec toujours le duo de choc formé par Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Tropiques Criminels, présentation de la saison 3

Pour cette saison 3 inédite, tout commence par un mariage : Gaëlle Crivelli est sur le point de dire « oui » quand un meurtre est signalé. Elle profite de l’occasion pour planter son mari et quitter la cérémonie. Mélissa Sainte-Rose se moque de son absence totale de courage. Aurait-elle peur de l’engagement ? Mais Mélissa est-elle plus exemplaire ? Après avoir multiplié les échecs amoureux, elle se retrouve draguée par un jeune homme d’une vingtaine d’années et encore étudiant. Elle a beau lui dire « non », le jeune homme se montre insistant et commence à la harceler. Et quand elle croit avoir trouvé l’amant idéal en la personne d’un commandant de gendarmerie, elle découvre qu’il est marié et qu’il s’installe dans la maison voisine avec sa femme. Elle n’est pas au bout de ses surprises, puisqu’elle voit revenir Franck, son ex, le père de ses enfants, qui a une seule idée en tête : se remettre en couple avec… Gaëlle !

Difficile pour nos héroïnes de rester concentrées sur les enquêtes criminelles qu’elles ont à mener et pourtant rien n’arrête Mélissa Sainte-Rose et Gaëlle Crivelli.

Tropiques Criminels du 30 septembre 2022 : vos épisodes

Saison 3 – Épisode 1 « Case-Pilote » : Sous l’eau, un plongeur est assassiné. Il fait partie d’une bande de marginaux qui font des fêtes sur la plage et ne vivent que pour la plongée. L’enquête nous amène vers un vieux restaurateur obligé de faire la mule pour des trafiquants de drogue, pour éviter la faillite de son établissement.



Saison 3 – Épisode 2 « Les Trois Ilets » : Gaëlle vient témoigner lors d’un procès d’une enquête criminelle qu’elle a menée avant l’arrivée de Mélissa. L’accusée meurt pendant son témoignage, empoisonnée. L’enquête s’intéresse à sa victime, son ex-mari, propriétaire du golf des Trois-Ilets, sur lequel elle a tiré et qui est aujourd’hui dans une chaise roulante… Mélissa en vient vite à penser que ce dernier est un pervers narcissique.

Le casting

Avec : Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Arié Elmaleh (Franck), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Benjamin Douba Paris (Lucas), Antoinette Giret (Chloé), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Yoli Fuller (Baptiste Sorel), Marin Judas-Bouissou (Kevin), Doraline Garcia (Estelle), Stany Coppet (Cyril Aubrun), Cyrielle Debreuil (Sarah Aubrun)

« Tropiques Criminels » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 2.

