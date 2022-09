Mask Singer : Alizée est-elle bien sous le Singe ? Tous les indices

5 ( 3 )

Mask Singer saison 4 tous les indices sur le Singe – Alizée est-elle bien derrière le masque du Singe dans la nouvelle saison de « Mask Singer » ? A quelques heures du 5ème prime, c’est en tout cas ce que pensent la quasi totalité des enquêteurs depuis le début.







Publicité





En effet, la voix d’Alizée est particulièrement reconnaissable et seule Chantal Latsou pense à Jenifer.







Publicité





Mask Singer saison 4 : qui se cache derrière le Singe ? Tous les indices

Est-ce donc bien Alizée sous le Singe ? Les indices semblent aller dans ce sens. Alizée a chanté avec Will.i.am lors des NRJ Music Awards. On a pu voir le drapeau espagnol, qui a semé le doute parmi les enquêteurs, mais la chanteuse a été numéro 1 en Espagne ! Faisons le point sur les indices donnés lors des quatre premières soirées de Mask Singer.

Indice n°1 : « J’ai joué devant 75 millions de personnes »

Indice n°2 (en commun avec la Mariée) : « Nous avons été couronnés d’or »

Indice n°3 : « j’ai cumulé pas mal de titres »



Publicité





Récap de ce que le Singe a déclaré sur le 2ème prime :

– « Avec le recul, je me dis que j’aurai pu choisir le costume d’un dinosaure »

– « C’est vrai que quand je regarde mon parcours, je me dis que j’étais parmi les premières »

– « J’étais aux balbutiements de ce qui allait devenir un truc énorme »

– « A l’époque comme maintenant c’est toujours flatteur d’avoir des vidéos vues plusieurs centaines de fois »,

– « Qui aurait pu croire que le petit singe se retrouverait au même endroit que Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Vincent Cassel »

Récap de ce que le Singe a déclaré sur le 3ème prime :

– « Quand j’ai commencé, jamais je n’aurai imaginé qu’un jour mon nom serait associé à d’immenses stars. Attention, je parle de stars d’envergure internationale ! Comme Madonna, Will.i.am, Coldplay »

– « Tout s’est enchainé, c’était le grand saut. Un peu périlleux je vous l’accorde »

– « En m’écoutant on pourrait croire que j’ai les chevilles qui enflent, mais non elles vont très bien merci »

Indices donnés dans le prime 4 : les enfants ont décrit le Singe en disant qu’elle a les yeux marrons et les cheveux noirs. Indice jouet : un magnétophone. Le Singe a confié que petite, elle rêvait de chanter sur scène.

Indices visuels : un cirque, des animaux de la ferme, un cerceau, un piano, des cigarettes russes, des graines de chia, des bonbons, une perruque blonde, un portrait de Nikos Aliagas, le drapeau espagnol

Propositions des enquêteurs : Alizée, Jenifer

La dernière prestation du Singe sur « Ma révérence » de Véronique Sanson

Ces indices vous aident t-ils ? Alizée est-elle bien sous le masque du Singe ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 20 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note