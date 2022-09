Plus belle la vie du 22 septembre : Pavel s’attaque à Luna (résumé épisode 4623 en avance)

5 ( 6 )

Plus belle la vie du 22 septembre spoiler, résumé de l’épisode 4623 en avance – Que va-t-il se passer dans deux jours dans votre série marseillaise « Plus belle la vie » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose de découvrir dès maintenant ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 22 septembre. Et on peut vous dire que Luna est mal face à Pavel, qui n’hésite pas à la menacer !







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Plus belle la vie du 22 septembre : Céline sous l’emprise de Livia

La menace de Pavel se précise : il montre à Luna une vidéo où Bastien tue un homme aux Philippines. Si cette vidéo fuite, Bastien ira direct en prison. Luna n’a pas d’autres choix que de rétropédaler et quand la police arrive elle dit qu’il s’agit d’une erreur. Léo et Patrick fouillent le Zéphir mais ne trouvent rien. Pavel s’est bien caché. Quand Luna redescend à l’accueil elle a le malheur de voir Stan et Lorraine Fournier rigoler avec Akira.

Roland et Kilian comptent faire un burger spécial Provence en plat du jour. C’est une réussite, les jeunes en commandent et ils adorent ça. Roland s’aperçoit qu’il y a un problème entre Noé et Kilian.

Laetitia est stressée et Kevin lui fait réviser ses fiches. En classe, Laetitia est très stressée et sort une énormité et bafouille que Pétain a créé le front populaire. Les élèves filment la scène et en font un “mème” qu’ils envoient à tout le lycée…

A LIRE AUSSI : EXCLU Plus belle la vie : la mort de Pavel, Frémont reprend le bar, Samia de retour (infos PBLV)



Publicité





Plus belle la vie du 22 septembre, extrait vidéo

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode en avance, rendez-vous sur france.tv ici

Des vidéos de Plus belle la vie, les épisodes en avant-première et en replay sur france.tv

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : les résumés jusqu’au 28 octobre 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note