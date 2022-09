Mask Singer : Christophe Beaugrand derrière l’Ours ? Tous les indices

5 ( 5 )

Mask Singer saison 4 les indices sur l’Ours – Nouvelle soirée de « Mask Singer » ce mardi soir sur TF1, mais seulement la troisième pour l’Ours, arrivé après tout le monde ! Un Ours polaire bien mystérieux parmi les cinq derniers masques encore en compétition.







Mais qui peut bien se cacher derrière l’Ours polaire ? Les enquêteurs pensent à Christophe Beaugrand.







Mask Singer saison 4 : quelle star est sous l’Ours ?

L’Ours blanc, habillé en cuisinier, a fait son apparition pour la première fois sur la scène de Mask Singer pendant le 4ème prime. Jeff Panacloc est le premier à avoir reconnu la voix de Christophe Beaugrand ! Et tous les enquêteurs sont maintenant convaincus qu’il a raison. Est-ce bien l’animateur de TF1 ? Faisons le point sur les indices.

Récap de ce que l’Ours a déclaré sur le 4ème prime :

– « Chanter en bande, ça m’a toujours plu ! »

– « J’adore être entouré, que ce soit à la maison ou au boulot. A l’antenne, au cinéma, ou sur scène »

– « Même si la première fois que vous m’avez vu chanter, j’étais solo. Un concours, le trac, un tube. Pourtant croyez moi, ça sentait pas la star ! Mais je suis toujours là »

– « Même si je pensais en avoir fini avec les cachotterie, pour Mask Singer je veux bien rempiler »

– « Faites votre choix et faites le bon, sinon c’est trop la loose »

– « J’ai déjà remporté des trophées. Mais j’ai encore de la place pour un autre ! »

A la question, « est-ce un animateur télé ? », l’Ours a simplement répondu qu’on l’a beaucoup vu à la télé.



Récap de ce que l’Ours a déclaré sur le 5ème prime :

– « Arriver comme une carte joker sorti de la manche et intégrer cette belle équipe, c’est un cadeau ! »

– « J’ai envie de remercier le public pour cet accueil et cet amour depuis toutes ces années »

– « Je vais faire ma déclaration aux femmes de ma vie ! A mes amies, à ma mère, à celle qui m’a offert le plus beau des cadeaux il y a quelques années. A celles avec lesquelles j’étais en duo, bref à celles qui apportent de la douceur dans ma vie d’ours. Celles qui me pardonnent mes bêtises et mes maladresses, on ne se refait pas ! Alors merci, grâce à vous l’Ours a tiré le gros lot !

– « Jeu, set et match »

Indices visuels : un micro, une insigne de police, une tasse de café, des croissants, un portrait de Joyce Jonathan, de la barbe à papa, un dictionnaire, une carte de l’Europe. Et en fouillant dans sa loge, Tom Villa a trouvé une écharpe de Miss.

Indice donné sur la page Facebook de l’émission : l’Ours regardait le Club Dorothée pendant son enfance.

Propositions des enquêteurs : Christophe Beaugrand

La prestation de l’Ours en duo avec l’Éléphant sur « Manhattan-Kaboul » de Renaud et Axelle Red

Ces indices vous aident t-ils ? Vous avez trouvé qui se trouve sous le costume de l’Ours ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI.

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 4 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce mardi 27 septembre à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1.

