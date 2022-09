Mask Singer : le Cône fait le buzz, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

5 ( 5 )

Mask Singer qui était derrière le Cône ? – Alors que c’est le Chevalier qui a du se démasquer hier soir à la fin de la cinquième soirée de Mask Singer, un personnage a fait le buzz le temps de quelques minutes au cours de ce prime.







En effet, en plein milieu de la soirée, un mystérieux Cône de chantier a fait son apparition et a rapidement fait rire les enquêteurs comme les téléspectateurs.







Et derrière ce Cône, il s’agissait… de Michel, le mari de Chantal Latsou ! Un moment aussi improbable que drôle, qui a beaucoup surpris Chantal et ses amis enquêteurs, Kev Adams, Vitaa et Jeff Panacloc.

On vous propose donc de voir ou revoir ce moment très drôle du prime 5 de Mask Singer en vidéo.



VIDÉO Mask Singer : le mari de Chantal derrière le Cône

Toutes les infos et vidéos sur Mask Singer sur myTF1

